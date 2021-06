"Dream Horse", al cinema il film con Toni Colette tratto da una storia vera

Jan Vokes lavora come addetta alle pulizie e barista in una piccola città del Galles. Con pochissimi soldi e nessuna esperienza, Jan convince i suoi vicini a ridurre i loro magri guadagni per allevare e far crescere Dream Alliance, un cavallo da competizione, nella speranza di gareggiare con l’élite delle corse ippiche. Nonostante dei momenti di grande difficoltà, in cui Jan si batte con amore per supportare il cavallo a cui è profondamente legata, la passione e l’impegno del gruppo vengono ricompensati quando Dream inizia a scalare le classifiche con grinta e determinazione, arrivando a correre nelle più importanti competizioni in cui mostra la stoffa e il cuore di un vero campione.

Un film pieno di speranza che invita a perseguire i propri sogni anche quando sembrano irraggiungibili. Nel cast, ad affiancare Toni Colette ( candidata all’Oscar e vincitrice di un Emmy e un Golden Globe), troviamo anche Damian Lewis ("Homeland") , Owen Teale ("Il trono di spade"), Alan David e Lynda Baron. La regia è del gallese, Euros Lyn che ha diretto episodi di serie tv come "Sherlock", "Black Mirror", "Daredevil", "Queste oscure materie". La vicenda di Dream Alliance, ambientata in Galles, è raccontata anche in un documentario del 2015, "Dark Horse: The Incredible True Story of Dream Alliance".