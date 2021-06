Al cinema "Una donna promettente", la vendetta di Carey Mulligan è una questione di genere

Divisivo, rabbioso ed estremo, "Una ragazza promettente" con Carey Mulligan è sicuramente uno dei film più interessanti della stagione. L'esordio alla regia di Emeral Fennell arriva nelle sale italiane dopo aver raccolto un Oscar e due Bafta per raccontare una storia di stupro come colpa collettiva senza possibile redenzione. Definito come il manifesto femminista dei tempi moderni, sullo strascico post-MeToo, punta su una personale scelta narrativa che alterna thriller a commedia nera, revenge movie alla romcom. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

La giovane "donna promettente" che ha rinunciato al proprio sogno di diventare dottoressa è Cassie, una trentenne che ancora vive con i genitori e si mantiene lavorando in un bar. La sua routine giornaliera fatta solo di casa e lavoro è controbilanciata dalle serate, molto più movimentate, nelle quali porta avanti il piano per "punire", in varie gradazioni, gli uomini pronti ad approfittare (spesso nascondendosi dietro un fare garbato) di donne che sembrano incapaci di difendersi. Una missione di vendetta motivata da un trauma, sepolto nel passato. Tuttavia l'incontro con un ex compagno di università, la pone anche di fronte alla possibilità di scelte diverse.

"Volevo fare un revenge movie dal punto di vista di una donna vera, che avesse tutte le delizie del genere e al tempo stesso raccontasse la realtà di quello che sono la vendetta e il lutto", ha spiegato Emerald Fennell sul suo primo film dietro alla macchina da presa dopo essere stata sceneggiatrice della serie "Killing Eve" e attrice in "The Crown".

Sulla scelta di far interpretare a Carey Mulligan la protagonista, ha raccontato: "Serviva un'interprete capace di trovare un equilibrio molto delicato ed ero convinta che solo Carey sarebbe stato capace di trovarlo. Il suo è un personaggio difficile perché Cassie mette molti muri intorno a sè, è rabbiosa, compie scelte incomprensibili ma si chiede al pubblico di simpatizzare per lei".