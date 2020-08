Nanni Moretti come in "Caro Diario", a Roma in Vespa 27 anni dopo il film

Nanni Moretti inforca la Vespa e parte per un giro nelle strade deserte della Roma ferragostana, come nel suo film "Caro Diario" ma 27 anni dopo. Cambia la location però: anziché Garbatella, Spinaceto e Ostia come nella pellicola del 1993, oggi sceglie il quartiere Prati. La colonna sonora resta la stessa: come per il lungometraggio anche per il post Instagram sceglie "I'm Your Man" di Leonard Cohen.