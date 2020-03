Nanni Moretti non si fa fermare dal coronavirus: da solo al cinema a Roma 

Nanni Moretti ha fotografato in una instantanea postata su Instagram la crisi del cinema di questi giorni a causa dell'emergenza coronavirus. Seduto, di spalle, nella sala del Barberini di Roma dove il regista è andato a vedere "Marianne & Leonard". A Roma i cinema non sono stati chiusi come in altre regioni ma la gente diserta comunque le sale. Ma Moretti non si è fatto fermare dalla paura del virus.