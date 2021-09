Mtv Video Music Awards 2021, Lil Nas X e Justin Bieber sul podio

Lil Nas X sbaraglia tutti agli Mtv Video Music Awards 2021 aggiudicandosi il titolo di video dell'anno per il brano "Montero (Call Me By Your Name)" in una notte in cui Justin Bieber è tornato trionfalmente sul palco come "artista dell'anno". Ad aprire la cerimonia, a sorpresa, è Madonna . Justin regala una performance spettacolare calandosi con una corda dal soffitto del Barclays Center" per poi lanciarsi in " Stay " con Kid Laroi .

"Hanno detto che non saremmo durati, ma siamo ancora qua figli di .....", ha esordito Madonna tutta in latex. Per poi proseguire: "Quando sono venuta a New York City avevo 35 dollari in tasca ed un paio di scarpe da ballo, avevo 19 anni e ho chiesto al tassista di portarmi al centro di tutto. Quaranta anni fa un altro perdente è arrivato a New York sperando di creare qualcosa di rivoluzionario. E nella notte è nato un canale musicale che si è chiamato Mtv. Da quel momento la mia vita è cambiata ed è stata creata una nuova forma d’arte. Ecco perché c’è un solo posto dove stare stasera".

I VMA hanno celebrato il 40esimo anniversario di Mtv, mescolando momenti tra le prime star della rete come Cyndi Lauper e Madonna con le esibizioni di nuove star come Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Camila Cabello e Chloe.

Bieber è stata la star più acclamata. Ha portato a casa il premio com miglior artista pop per "Peaches", ft. Daniel Caesar e Giveon che lo hanno accompagnato sul palco.

Justin ha Indossato abiti larghi e una felpa con cappuccio e ricevendo il premio ha ringraziato sua moglie, Hailey, per averlo sostenuto: "Come sappiamo ci sono così tante cose da fare nel mondo mentre parliamo. So che voi ragazzi probabilmente l'avete sentito molto. Viviamo in tempi senza precedenti a causa del Covid, è un grosso problema. La musica è uno sbocco straordinario, è in grado di raggiungere le persone e riunirci tutti. Per questo siamo qui in questo momento. Siamo tutti qui insieme".

Jennifer Lopez, che ha ufficializzato la sua riaccesa storia d'amore con Ben Affleck sul red carpet del suo nuovo film "The Last Duel" alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha consegnato a Olivia Rodrigo il suo premio come "miglior artista esordiente" dopo il successo di "good 4 u".

Billie Eilish ha vinto il video votato dai fan per la canzone "Your Power" mentre i Foo Fighters hanno conquisttao il Global Icon Award, un onore assegnato per la prima volta ai VMA. Il prestigioso premio è stato precedentemente assegnato ai Queen, Eminem e Whitney Houston.

