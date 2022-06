Mtv Movie Awards, il trionfo di Tom Holland e Zandaya

La trentesima edizione condotta da Vanessa Hudgens al Barker Hangar ha visto il trionfo della coppia del momento, Tom Holland e Zandaya . Per lui premio Best Performance in a Movie oltre alla vittoria tra i film di "Spider-Man: No Way Home" . Stesso bottino per lei, che ha portato a casa il premio come Best Performance in a Show accompagnato da quello per Best Show per "Euphoria" che la vede protagonista.

Ana de Armas in vacanza in Italia

Tra gli altri vincitori dell'edizione 2022 ci sono

Scarlett Johansson

Daniel Radcliffe

Ryan Reynolds

, Best Hero per "Black Widow",, Best Villain per "The Lost City",, Best Comedic Performance per "Free Guy", Jenna Ortega, Most Frightened Performance per il nuovo "Scream".

Tra le serie

"Loki"

è aggiudicato due statuette: Breakthrough Performance con Sophia Di Martino e Best Team con Tom Hiddleston, Sophia Di Martino e Owen Wilson.

Passano gli anni ma

Jennifer Lopez

è sempre sugli scudi: la pop star ha vinto ben due premi, nella categoria Best Song con “On My Way (Marry Me)” dal film da lei interpretato "Marry Me - Sposami", oltre al prestigioso Generation Award, che ha ritirato commuovendosi sul palco.