Nuovo album per Mostro, la sua musica è fatta di "Metallo e carne"

Mostro torna con "Metallo e carne", l'album più intimo del rapper romano, tra i più autentici e diretti della scena italiana. A distanza di due anni dall’uscita di "The Illest, Vol III", terzo capitolo della saga "The Illest" e a un anno dalla pubblicazione del singolo "Andare via" feat. Shari. Il progetto è stato anticipato dal singolo "Acque Profonde".