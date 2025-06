È morto Pietro Ghislandi. Attore, musicista e ventriloquo si è spento a 68 anni a Bergamo dopo una lunga malattia. Iniziò la sua carriera come mimo e ventriloquo, in particolare con il pupazzo Sergio, che gli diede un'enorme popolarità. Dopo "Fantastico" con Pippo Baudo, negli Anni 80 è approdato a Mediaset in programmi di successo come "Striscia la Notizia".