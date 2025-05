Addio a Peter Kwong, era "Pioggia" in "Grosso guaio a Chinatown"

Nato il 9 aprile 1952 a Los Angeles, Kwong ha avuto una carriera prolifica nel cinema e nella televisione, con quasi 90 apparizioni tra film e serie tv, distinguendosi per ruoli legati al mondo delle arti marziali. Oltre al suo celebre ruolo in "Grosso Guaio a Chinatown", ha recitato anche in "Il bambino d’oro" (1986) al fianco di Eddie Murphy. Sul piccolo schermo è apparso in serie iconiche come "Wonder Woman", "Miami Vice", "A-Team", "Dynasty", "La casa nella prateria" e "Curb Your Enthusiasm".