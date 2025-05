Morto Mohammed Lakhdar-Hamina, vincitore della Palma d'Oro nel 1975

Lakhdar-Hamina ha studiato cinema a Praga presso la FAMU (Film and TV School of the Academy of Performing Arts). Questa esperienza lo aveva messo in contatto con le correnti artistiche del cinema socialista. Tornò in patria nel 1962 quando il suo Paese ottenne l’indipendenza, e insieme ai suoi colleghi esuli tunisini fondo l’Office des actualités algériennes, di cui è stato direttore dal 1963 fino al suo scioglimento nel 1974.