È morto Perry Bamonte, chitarrista e tastierista dei Cure

Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei Cure, è morto all'età di 65 anni. Lo annuncia la stessa band sul suo sito web ufficiale, precisando che il musicista si è spento durante le vacanze di Natale dopo una breve malattia.
"È con enorme tristezza che annunciamo la morte del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, che è venuto a mancare a casa dopo una breve malattia - si legge nel sito -.Silenzioso, intenso, intuitivo, costante ed estremamente creativo, Teddy è stato una parte vitale della storia dei Cure. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia. Ci mancherà molto".
"Occupandosi della band dal 1984 al 1989, è diventato membro a pieno titolo dei Cure nel 1990, suonando la chitarra, il basso a sei corde e la tastiera in Wish, Wild mood swings, Bloodflowers, e ancora 'Acoustic Hits' e 'The Cure', oltre ad aver suonato in più di 400 concerti in 14 anni". "E' tornato a far parte dei Cure nel 2022, suonando in altri 90 concerti, alcuni dei migliori nella storia della band, culminati con il concerto 'A lost world' a Londra il 1° novembre 2024. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vadano a tutta la sua famiglia. Ci mancherà moltissimo", conclude il comunicato diffuso sul sito.