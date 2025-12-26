È morto Perry Bamonte, chitarrista e tastierista dei Cure

"Occupandosi della band dal 1984 al 1989, è diventato membro a pieno titolo dei Cure nel 1990, suonando la chitarra, il basso a sei corde e la tastiera in Wish, Wild mood swings, Bloodflowers, e ancora 'Acoustic Hits' e 'The Cure', oltre ad aver suonato in più di 400 concerti in 14 anni". "E' tornato a far parte dei Cure nel 2022, suonando in altri 90 concerti, alcuni dei migliori nella storia della band, culminati con il concerto 'A lost world' a Londra il 1° novembre 2024. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vadano a tutta la sua famiglia. Ci mancherà moltissimo", conclude il comunicato diffuso sul sito.