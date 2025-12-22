Morto Chris Rea, il cantante e chitarrista di "Driving Home for Christmas" e "Josephine"

Il musicista aveva 74 anni ed è morto dopo una breve malattia
© IPA
Addio a Chris Rea, cantante e chitarrista britannico. Il musicista è morto all'età di 74 anni dopo una breve malattia. A dare la notizia è stata la famiglia con un comunicato. "È con immensa tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Chris - recita la nota della moglie e dei due figli -. È deceduto serenamente in ospedale oggi, dopo una breve malattia, circondato dalla sua famiglia". Molto popolare soprattutto tra gli anni 80 e 90, tra i brani più celebri di Rea ci sono "Josephine", "On the Beach" e "Driving Home for Christmas".
Per uno scherzo del destino Chris Rea se ne è andato in questo periodo pre-natalizio, lui che diventato, soprattutto in Inghilterra, sinonimo di festività natalizie sin dal 1986, anno in cui uscì il suo successo "Driving Home for Christmas", la storia di un viaggiatore stanco che torna a casa, un momento di calore, umorismo e spirito natalizio che non ha mai perso la sua magia.
Nato a Middlesbrough nel 1951 da padre italiano (originario di Arpino, provincia irlandese) e madre irlandese, Christopher Anton Rea era uno dei sette figli di una famiglia decisamente numerosa. Nella sua carriera ha registrato 25 album da solista, due dei quali ("The Road to Hell", 1989, e "Auberge", 1991) hanno raggiunto la vetta della classifica degli album nel Regno Unito. La sua voce roca e distintiva e il suo modo di suonare la chitarra slide sono immortalati in canzoni come "Road to Hell", "Auberge", "On the Beach" e "Driving Home for Christmas".
In passato Rea aveva avuto grossi problemi di salute: nei primi anni 2000 gli era stato diagnosticato un cancro motivo per cui nel 2001 era stato operato per l'asportazione del pancreas. Nel 2016 era stato poi colpito da un ictus.