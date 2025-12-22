Morto Chris Rea, il cantante e chitarrista di "Driving Home for Christmas" e "Josephine"

Addio a Chris Rea, cantante e chitarrista britannico. Il musicista è morto all'età di 74 anni dopo una breve malattia. A dare la notizia è stata la famiglia con un comunicato. "È con immensa tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Chris - recita la nota della moglie e dei due figli -. È deceduto serenamente in ospedale oggi, dopo una breve malattia, circondato dalla sua famiglia". Molto popolare soprattutto tra gli anni 80 e 90, tra i brani più celebri di Rea ci sono "Josephine", "On the Beach" e "Driving Home for Christmas".