È morto Steve Cropper, il chitarrista (anche membro dei Blues Brothers) che ha cambiato il soul

La notizia della morte di Steve Cropper è stata comunicata dalla Soulsville Foundation di Memphis, luogo simbolo del soul e custode della storia della Stax Records. Cropper è morto a Nashville, dove si trovava in una struttura di riabilitazione dopo una recente caduta. La causa del decesso non è stata resa nota, ma chi gli era vicino racconta che stava ancora lavorando a nuova musica. “È stato un privilegio averlo con noi”, ha detto Eddie Gore, amico e collaboratore storico, ricordando un artista rimasto generoso e curioso fino all’ultimo giorno.

"Mentre piangiamo la perdita di un marito, un padre e un amico, troviamo conforto sapendo che Steve vivrà per sempre attraverso la sua musica", si legge sul suo profilo Instagram ufficiale. "Ogni nota che ha suonato, ogni canzone che ha scritto e ogni artista ha ispirato assicura che il suo spirito e la sua arte continueranno a muovere le persone per generazioni. Steve è sopravvissuto dalla sua amorevole moglie, Angel Cropper, dai suoi figli Andrea e Cameron Cropper, Stevie e Ashley, insieme a innumerevoli musicisti e fan le cui vite ha trasformato attraverso il suo straordinario dono.

La famiglia ringrazia tutti per l'amore, il sostegno e il rispetto per la privacy in questo momento difficile".