Si è spento all'età di 86 anni Neil Sedaka, cantautore e compositore statunitense, autore di successi come "Breaking Up Is Hard to Do" e "Laughter in the Rain". "Siamo devastati dall'improvvisa scomparsa del nostro amato marito, padre e nonno, Neil Sedaka", si legge in un comunicato della famiglia. "Una vera leggenda del rock and roll, un'ispirazione per milioni di persone, ma soprattutto, almeno per coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, un essere umano incredibile di cui sentiremo profondamente la mancanza".