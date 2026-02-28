E' morto Neil Sedaka, l'autore di "Oh Carol"
Aveva fondato il gruppo doo-wop The Tokens, noto per il brano "The Lion Sleeps Tonight"
© Getty
Si è spento all'età di 86 anni Neil Sedaka, cantautore e compositore statunitense, autore di successi come "Breaking Up Is Hard to Do" e "Laughter in the Rain". "Siamo devastati dall'improvvisa scomparsa del nostro amato marito, padre e nonno, Neil Sedaka", si legge in un comunicato della famiglia. "Una vera leggenda del rock and roll, un'ispirazione per milioni di persone, ma soprattutto, almeno per coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, un essere umano incredibile di cui sentiremo profondamente la mancanza".
Musicista sin da giovanissimo
Nato il 13 marzo 1939 a Brooklyn, New York, Sedaka si avventura nel mondo della musica in età adolescenziale negli anni Cinquanta. Sin dall'infanzia impara a suonare il pianoforte dal padre e al liceo forma un duo con il paroliere e amico d'infanzia Howard Greenfield. I due firmano canzoni che riflettevano l'innocenza adolescenziale dell'era post-Elvis e pre-Beatles, tra cui 'Happy Birthday Sweet Sixteen', 'Calendar Girl' e 'Oh! Carol'.
Sedaka e Greenfield avrebbero venduto 40 milioni di dischi in quattro anni, secondo una biografia del cantautore. Prima di collaborare con Greenfield fonda il gruppo doo-wop The Tokens, noto per il brano "The Lion Sleeps Tonight". Dopo un lungo periodo di pausa, torna sulla scena con successi come "Laughter in the Rain" e "Bad Blood". La cover di "Love Will Keep Us Together" di Captain & Tennille raggiunse il primo posto in classifica nel 1975.
I riconoscimenti
Dalla stella sulla Hollywood Walk of Fame al nome nella Songwriter's Hal of Fame, Sedaka ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui anche il Sammy Cahn Lifetime Achievement Award e lo Special International Award dagli Ivors. È stato anche uno dei primi ospiti musicali del Saturday Night Live e giudice ospite ad American Idol. Lascia la moglie Leba, i figli Dara e Marc e tre nipoti.