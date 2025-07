Addio a Livio Macchia, storico bassista dei Camaleonti

In una recente intervista al "Corriere della Sera" Livio Macchia aveva raccontato così gli inizi della carriera al Santa Tecla di Milano: "Eravamo sempre con gli strumenti in mano: al pomeriggio facevamo le prove, la sera si suonava sei - sei - ore di fila: impegnativo ma un divertimento unico... Ci nota Miki Del Prete, collaboratore e paroliere di Celentano. Suonavamo un pezzo, Sha... la la la la, una mezza scemata di canzone, ma la gente la ballava e andava nei negozi di dischi a chiederla. Solo che il brano non esisteva. Alla fine Miki ce l’ha fatta incidere, ma solo dopo due anni che la cantavamo: abbiamo venduto 400mila copie... Improvvisavamo, genere americano e italiano, suonavamo Claudio Villa e musica soft, il liscio per i più grandi, il rock per i più giovani. Eravamo ragazzi, non ce ne fregava di niente e di nessuno".