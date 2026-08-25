Addio a Fabio Grossi, attore e regista compagno di Leo Gullotta
L'artista, 68 anni, è morto a Roma. Dopo più di 40 anni di convivenza, si era unito civilmente nel 2019 al compagno di vita e di palcoscenico di Leo Gullotta
Fabio Grossi © Facebook
È morto Fabio Grossi, attore e regista, compagno di Leo Gullotta. Grossi aveva 68 anni. La notizia, inizialmente circolata sui social, è stata confermata dalla famiglia. Dopo più di 40 anni di convivenza, si era unito civilmente nel 2019 al compagno Leo Gullotta. Grossi aveva iniziato la sua carriera con il teatro, debuttando nel 1977 con L'uomo, la bestia e la virtù, diretto da Edmo Fenoglio. Nel 1981 arriva sul grande schermo nel film "Mia moglie torna a scuola", diventando poi una poi una presenza fissa di molti film di Carlo Vanzina e della commedia sexy italiana. Tra cui I fichissimi, Pierino contro tutti, I carabbimatti, L'onorevole con l'amante sotto il letto. Sua la voce di Carluccio, il genero di Lino Banfi in Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Aveva partecipato anche a film più impegnati, come Vajont e L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino.
Carriera televisiva
In tv ha partecipato a diversi programmi televisivi, debuttando nel 1980 con Giancarlo Nicotra nel programma Black Out, proseguendo con Signori si parte, Happy Circus, Che fai... ridi?!, Sotto le stelle, Crazy Boat, Candid Camera Show e molti altri. Era apparso anche in diverse in fiction, come Le ragazze di Piazza di Spagna, Commesse 2 e Un ciclone in famiglia.
Il teatro la sua grande passione
Dal 2000 si era dedicato prevalentemente alla regia teatrale con opere come Ecce Homo, Le allegre comari di Windsor e Sogno di una notte di mezza estate. Grossi aveva lavorato nel teatro prima anche come attore. Nel 2000 a Roma ha scritto e diretto per il Piccolo Eliseo uno spettacolo sulla tragedia di Edipo e Giocasta dal titolo Figlio di madre vedova. Nel giugno 2003 ha messo in scena lo spettacolo Lapilli - Suoni e voci dall'isola, con protagonista il compagno Gullotta.