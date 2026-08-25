Addio a Fabio Grossi, attore e regista compagno di Leo Gullotta

È morto Fabio Grossi, attore e regista, compagno di Leo Gullotta. Grossi aveva 68 anni. La notizia, inizialmente circolata sui social, è stata confermata dalla famiglia. Dopo più di 40 anni di convivenza, si era unito civilmente nel 2019 al compagno Leo Gullotta. Grossi aveva iniziato la sua carriera con il teatro, debuttando nel 1977 con L'uomo, la bestia e la virtù, diretto da Edmo Fenoglio. Nel 1981 arriva sul grande schermo nel film "Mia moglie torna a scuola", diventando poi una poi una presenza fissa di molti film di Carlo Vanzina e della commedia sexy italiana. Tra cui I fichissimi, Pierino contro tutti, I carabbimatti, L'onorevole con l'amante sotto il letto. Sua la voce di Carluccio, il genero di Lino Banfi in Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Aveva partecipato anche a film più impegnati, come Vajont e L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino.