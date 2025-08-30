Marrale e Mezzanotte: "Celebriamo i 50 anni di 'Stasera che sera' e portiamo in tour la storia dei Matia Bazar"

Sì. Fa strano, soprattutto per Carlo. In Italia siamo Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale e chiaramente andiamo dappertutto senza alcun problema rispettando la legalità e i diritti che il marchio in Italia ha. Mentre all'estero c'è una società che detiene il marchio e noi siamo il punto di riferimento di questa società. La società ha acquisito i diritti all'estero esclusivamente perché pensava che ci fossimo a noi a costruire un percorso e io ho accettato. La verità è che noi saliamo sul palco, cantiamo 23-24 canzoni di queste ce ne sono tre che non sono state scritte da Carlo mentre dall'altra parte eseguono lo stesso repertorio ma c'è una canzone che sia stata scritta da chi è sul palco in quel momento. Non discuto minimamente la qualità di Fabio e delle persone che fanno parte attualmente del gruppo, il probelma è nella credibilità della storia che vai a raccontare. Le deduzioni sono a chi legge e chi ascolta.