Ci sono volti capaci di raccontare, da soli, i cambiamenti del costume e della cultura pop di un intero Paese. Quello di Pasquale Zagaria, per tutti Lino Banfi, è indubbiamente uno di questi. Il 9 luglio 2026 l'attore pugliese spegne 90 candeline. "Ora cerco di adattarmi alla modernità, anche se la prima volta che ho sentito la parola hashtag ho pensato che fosse una malattia dell'occhio. Con mio figlio sto per fare un podcast", ha raccontato l'attore, ospite all'Italian Global Series, "solo perché a me suona come un po' di casa tua detto alla pugliese".