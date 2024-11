Nonostante non fosse elencato come membro ufficiale dei Bee Gees, Dennis prese il posto alla batteria nella formazione, dopo che Colin se ne andò nel 1969. Geoff Bridgford fu sostituito brevemente, ma la band presto decise di assumere batteristi in tournée invece di membri a tempo pieno, coinvolgendo Dennis, che ha suonato nei loro album in studio "Mr. Natural" (1974), "Main Course" (1975), "Children of the World" (1976) e "Spirits Have Flown" (1979), così come nel loro famoso contributo alla colonna sonora di "Saturday Night Fever" nel 1977.

Si è anche esibito con i Bee Gees in tutte le registrazioni, televisione e tour dal 1973 al 1980, inclusi nove singoli al numero uno, affermando che lui e Ringo Starr erano gli unici batteristi ad avere cinque canzoni nella top ten della classifica di Billboard contemporaneamente.