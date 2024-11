Addio a Colin Petersen, primo batterista dei Bee Gees

Proprio il quartetto di album della fine degli anni 60 consacrò i Bee Gees come una nuova forza propulsiva nel pop a livello internazionale. "Bee Gees 1st" è entrato nella Top 10 negli Stati Uniti e nel Regno Unito, grazie ai singoli della Top 20 "New York Mining Disaster 1941", "To Love Somebody" e "Holiday". Ma i due dischi successivi del gruppo li hanno resi delle star. "Horizontal" fu pubblicato all'inizio del 1968 ed entrò nella Top 20 su entrambe le sponde dell'oceano e in Australia, con il primo dei due singoli in vetta alle classifiche del Regno Unito. Il successivo disco del gruppo arrivò solo più tardi quell'anno. "Idea" è arrivata nella Top 5 del Regno Unito ed è stata un successo anche negli Stati Uniti, generando successi indimenticabili come "I've Gotta Get a Message to You" e "I Started a Joke". Entrambi sono entrati nella Top 10 negli Stati Uniti e nel Regno Unito.