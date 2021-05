È morto B.J. Thomas, cantante di "Raindrops Keep Fallin’ on My Head"

E' morto per un cancro ai polmoni all'età di 78 anni B.J. Thomas, famoso per il brano country pop "Raindrops Keep Fallin’ on My Head", colonna sonora del film "Butch Cassidy", che nel 1969 gli valse un Oscar e che nel 2014 è stato inserito nella Grammy Hall of Fame. Nella sua carriera ha conquistato anche cinque Grammy e ha spaziato dal country al pop ("Hooked on a Feeling"), passando per il gospel e la christian music.

L'annuncio della morte è arrivato dal profilo Twitter ufficiale dell'artista, che lo scorso marzo aveva rivelato di avere il cancro ai polmoni. B.J. Thomas è stato uno dei protagonisti indiscussi della scena musicale americana a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta.

Il suo brano di maggior successo è "Raindrops Keep Fallin’ on My Head", scritto per il western "Butch Cassidy", ma non è l'unico che deve parte della sua popolarità al connubio con il grande schermo. "Hooked on a Feeling", canzone del 1968, ha infatti avuto una seconda vita grazie alla versione dei Blue Swede, usata nel 1992 da Quentin Tarantino per "Le Iene" e poi inserita nel 2014 nel film "I guardiani della Galassia".

Per sua stessa ammissione, B.J. Thomas è stato frenato nella sua ascesa al successo per colpa dell dipendenze. Dopo i primi anni passati tra alcol e droghe, nel 1976 grazie alla Fede è riuscito a dare una svolta alla sua vita. Un evento importante, che ha influenzato anche la sua musica dal quel momento in poi. Da quel momento si è infatti avvicinato al gospel e alla musica cristiana, inaugurando così un nuovo capitolo della sua carriera.

Ti potrebbe interessare: