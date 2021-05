E' morto Kevin Clark, il batterista di "School of Rock", Jack Black: "Se ne è andato troppo presto"

Kevin Clark, il bambino batterista di "School of Rock", è morto a 32 anni dopo essere stato investito da un'auto mentre era in bicicletta a Chicago. Lo riporta Tmz citando alcune fonti, secondo le quali a uccidere l'attore sarebbe stata una donna di 20 anni alla guida di una Hyundai Sonata. "E' una notizia devastante, se ne è andato troppo presto", ha scritto su Instagram Jack Black riferendosi alla giovane età di Clark.

Clark, che nel film del 2003 "School of Rock" con Jack Black, interpretava il batterista Freddy "Spazzy McGee" Jones sarebbe stato investito ad un semaforo. La donna, alla guida dell'auto, al momento sarebbe stata solo multata ma non arrestata.

Jack Black ha voluto ricordare il batterista definendolo "un'anima meravigliosa" ed esprimendo tutta la devastazione dle suo cuore: "Così tanti ricordi. Il mio cuore è distrutto. Alla sua famiglia e a tutta School of Rock tanto amore...", ha scritto sui social.



Dopo aver recitato in "School of Rock" con Black, unico suo ruolo cinematografico, Clark ha continuato a suonare la batteria.



Più recentemente, ha suonato nella band Jess Bess and the Intentions, che ha debuttato sabato al Legendary Wooden Nickel nel sobborgo di Highwood di Chicago. In alcune interviste Clark aveva detto di aver ottenuto il posto nel film di Richard Linklater rispondendo a un annuncio su un giornale locale alla ricerca di adolescenti che fossero in grado suonare la batteria, le tastiere e la chitarra. Tantissimi i messaggi increduli dei fan del film campione al botteghino con incassi che hanno superato i 130 milioni di dollari. Tra loro anche Rivkah Reyes, che interpretava Katie nel film, la quale ha definito Clark un "essere umano dal cuore grande e caloroso".