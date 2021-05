E' morto Charles Grodin: attore di "King Kong" e "Beethoven"

IPA

E' morto a 86 anni per un tumore al midollo spinale l'attore americano Charles Grodin, celebre soprattutto per il ruolo di Fred Wilson nel remake di "King Kong" del 1976. Nella sua carriera tanti successi come "Il rompicuori" (1972), "Il paradiso può attendere" (1978) e "Beethoven" (1992); ma anche un grande rimpianto. Nel 1964 rifiutò infatti il ruolo da protagonista ne "Il Laureato", parte che andò a Dustin Hoffman.