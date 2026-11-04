Addio a Nicole Taylor, cantante country del trio di gemelle Taylor Red

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Nicole Taylor, cantante country del trio di gemelle Taylor Red, è morta a 35 anni per un tumore al seno. Il gruppo aveva conquistato un vasto seguito su TikTok e YouTube.
Taylor è morta il 28 settembre nella sua casa di Nashville, nel Tennessee, secondo quanto riportato in un comunicato pubblicato sul sito web del gruppo. Le sue sorelle e compagne di band, Nika e Natalie Taylor, hanno annunciato la sua scomparsa in un video commovente pubblicato il 2 novembre. "È con il cuore spezzato che annunciamo la scomparsa di nostra sorella Nicole", ha detto Nika. "Onestamente pensavamo che sarebbe guarita qui sulla terra, ma ora è guarita in paradiso".
Le sorelle hanno rivelato che a Nicole era stato diagnosticato un tumore al seno al terzo stadio nel 2022. “Era di tipo aggressivo. Ma Nicole non si è arresa, ha persino continuato a praticare il CrossFit mentre era in chemioterapia", ha continuato. "Ha cercato di non vivere nella paura, è rimasta davvero ottimista. Ha viaggiato, ha cercato di godersi la vita, ha lavorato sodo, ha cercato di divertirsi". “Stiamo ancora cercando di elaborare tutto”, ha detto Natalie tra le lacrime. “Onestamente, è davvero difficile parlarne, ma faremo del nostro meglio per raccontare la sua storia”.
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