Addio a Nicole Taylor, cantante country del trio di gemelle Taylor Red

Le sorelle hanno rivelato che a Nicole era stato diagnosticato un tumore al seno al terzo stadio nel 2022. “Era di tipo aggressivo. Ma Nicole non si è arresa, ha persino continuato a praticare il CrossFit mentre era in chemioterapia", ha continuato. "Ha cercato di non vivere nella paura, è rimasta davvero ottimista. Ha viaggiato, ha cercato di godersi la vita, ha lavorato sodo, ha cercato di divertirsi". “Stiamo ancora cercando di elaborare tutto”, ha detto Natalie tra le lacrime. “Onestamente, è davvero difficile parlarne, ma faremo del nostro meglio per raccontare la sua storia”.