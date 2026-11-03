Paolo Belli torna sul palco dopo l'incidente: "Lo farò con uno stato d'animo diverso"

L'incidente era avvenuto il 13 luglio a Cognento, nelle campagne fra Correggio e Campagnola. La vittima stava lavorando per la sua società di servizi, aveva appena notificato alcuni documenti per conto di una compagnia di distribuzione di energia elettrica e stava tornando alla sua auto, quando all'improvviso era stato centrato in strada dalla bici di Belli, 64 anni, noto appassionato di ciclismo. Era caduto a terra e non si era più rialzato: è morto il giorno dopo all'ospedale Maggiore di Parma, dove era stato trasportato con l'elisoccorso. Le indagini sull'incidente sono state affidate alla polizia locale dell'unione Bassa Reggiana e l'artista iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Reggio Emilia come atto dovuto in vista degli accertamenti. Da quel momento Paolo Belli aveva deciso di sospendere il proprio tour estivo e ogni attività artistica.