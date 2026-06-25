Paolo Belli: "La vita è un giro in bicicletta"

"In verità non mi hanno mai supportato attivamente, ma non mi hanno nemmeno tarpato le ali. Vuoi un esempio: quando avevo dieci anni volevo comprare un pianoforte. Considera che avevo iniziato a suonare a cinque, quando ancora non sapevo leggere e scrivere. In qualche modo riuscii a comprare una piccola tastiera che aveva ben sette tasti rotti. Orgoglioso sono andato da mio padre e gli ho detto: "Papà, guarda che bella! Però ha sette tasti rotti". E lui, molto pragmaticamente mi ha risposto: "E tu usa gli altri". La sintesi è sempre stata questa: trova un modo. Insomma, non ho mai avuto genitori che mi mettessero i bastoni tra le ruote, ma non mi hanno neanche mai spinto. Vedevano però che avevo una passione smisurata e mi hanno lasciato libero. Di quegli anni conservo un ricordo bellissimo: un senso di grande libertà, ma anche di forte determinazione. Come scalare lo Stelvio in bicicletta..."