Paolo Belli canta "Via di qua" a "Festivalbar" 1993

Vi ricordate Paolo Belli a "Festivalbar" nel 1993? L'artista si è esibito sul palco della kermesse con il brano "Via di qua", tratto dall'album "20 anni". Inizia la carriera musicale verso la metà degli anni '80 con il debutto ufficiale al Festival di Sanremo del 1989 con i "Ladri di Biciclette", questo artista vanta esperienze anche nell'ambito del mondo dello spettacolo.

L'arrivo in tv avviene prima con Giorgio Panariello nelle tre edizioni di "Torno Sabato", poi negli ultimi 15 anni al fianco di Milly Carlucci per "Ballando con le Stelle". La musica, da sempre al centro di tutto, lo ha visto impegnato in oltre 1000 concerti che hanno emozionato centinaia di migliaia di spettatori per un tour che prosegue senza sosta da 30 anni.