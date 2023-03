I Cardigans cantano "Erase Rewind" a "Festivalbar" 1999

Il gruppo svedese in Italia per presentare il disco "Gran Turismo"

Nel 1999 i Cardigans, il gruppo musicale svedese nato nel 1992 a Jönköping (Svezia), si esibisce sul palco del "Festivalbar" con il brano "Erase Rewind". La canzone, famosa in tutto il mondo, fa parte dell'album "Gran Turismo" uscito nel 1998 e contenente singoli come "My Favourite Game" di cui sarà censurato il video del regista svedese Jonas Åkerlund.

Con il quarto album in studio, i Cardigans cambiano rotta andando verso un sound più elettronico dalle atmosfere malinconiche. La canzone "Erase Rewind" viene scelta come colonna sonora per le repliche delle serie tv "Cold Case", "Criminal Minds", "Senza traccia" e "NCIS - Unità anticrimine" e come una delle colonne sonore del film "Il tredicesimo piano" del 1999 diretto da Josef Rusnak.