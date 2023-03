Renzo Arbore canta "Io faccio o' show" ai Telegatti 1988

"Io lo definisco un genio dello spettacolo". Renzo Arbore veniva accolto con queste parole sul palco dei Telegatti, durante la cerimonia del 1988. Personaggio tv di quel periodo, il cantautore si esibisce sulle note del brano "Io faccio o' show" suonando il clarinetto e con l'accompagnamento di un pianoforte.

Dopo la sua performance ai Telegatti, Renzo Arbore riceve la famosa statuetta dal grande interprete Lucio Dalla. "Non è solo un grande piacere che Renzo abbia vinto questo premio, ma è anche un grande onore che sia io a premiarlo" ha commentato con orgoglio il cantautore bolognese durante la consegna.

Nato a Foggia il 24 giugno 1937, nella città pugliese si distingue come musicista prima di ottenere laurearsi in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli Federico II. Da qui inizia una lunghissima carriera che lo vede per lungo tempo collaborare a stretto contatto con Gianni Boncompagni. Oltre alle innumerevoli esperienze in radio e in televisione, Arbore si distingue anche come scopritore di talenti: è lui a portare alla ribalta - tra gli altri - Roberto Benigni, Marisa Laurito, Nino Frassica, Milly Carlucci.

Tra i riconoscimenti più recenti, il 15 gennaio 2022 Renzo Arbore è stato nominato Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella.