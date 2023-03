L'esibizione di Toto Cotugno a Festivalbar 1985

Era il 1995 quando Toto Cotugno, capello cotonato e gilet bianco di pelle, calcava il palco del "Festivalbar" per cantare il brano "Mi piacerebbe (andare al mare al lunedì)".

Cantautore, compositore e paroliere, Salvatore Cutugno (questo il suo vero nome) ha iniziato la propria carriera a metà degli anni Sessanta, raggiungendo diverse volta la vetta delle classifiche, sia come interprete sia come produttore e autore di canzoni per altri, in particolare per Adriano Celentano.

In carriera ha venduto più di 100 milioni di dischi, partecipato a 15 edizioni del Festival di Sanremo e vinto l'Eurovision Song Contest con il pezzo "Insieme: 1992". È il secondo italiano di sempre a riuscirci, dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e prima dei Måneskin nel 2021.