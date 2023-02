Stevie Wonder canta "For Your Love" a "Festivalbar" 1995

Vi ricordate Stevie Wonder super ospite internazionale al "Festivalbar"? Era il 1995 e il cantautore statunitense si esibì col brano "For Your Love" sul palco della kermesse canora di Italia 1 nella piazza centrale di Marostica, in provincia di Vicenza. Il singolo è estratto dall'album "Conversation Peace", il ventiduesimo pubblicato dall'artista, che gli valse due Grammy Awards. La star scaldò la piazza della cittadina veneta con il suo stile soul e R&B.

Al termine della canzone suonata alla tastiera, il presentatore Amadeus al timone di quell'edizione di "Festivalbar" insieme a Federica Panicucci, consegnò a Stevie Wonder il Premio alla carriera: una scacchiera portata a mano da due figuranti con costumi storici. Rivediamo il video dell'esibizione di "For Your Love" e della premiazione.