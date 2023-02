Paola Turci canta "Una sgommata e via" a "Generazione X"

Nel 1995 la cantautrice presentò il brano scritto per lei da Vasco Rossi

Paola Turci è stata vittima di un grave incidente automobilistico nel 1993. Due anni dopo tornò alla ribalta con "Una sgommata e via", sesto album della cantautrice, che fu anticipato dall'omonimo singolo per lei da Vasco Rossi.

Leggi Anche Paola Turci torna a casa con il tutore dopo l’incidente

Leggi Anche Paola Turci torna con il nuovo singolo "Caramella"

L'album era caratterizzato da sonorità rock e testi grintosi e conteneva anche due cover di due brani noti degli anni Sessanta: "E se ci diranno", rifacimento dell'omonima canzone di Luigi Tenco datata 1966, e "Oh...oh, oh, oh, oh", cover del brano dei Led Zeppelin "D'yer Mak'er".

Paola Turci è stata protagonista di uno dei matrimoni più chiacchierati dell'estate 2022. La cantante ha detto sì alla compagna Fransce Pascale con una cerimonia in total white, al Castello di Velona, sulle colline di Montalcino nella Val d’Orcia.

All'inizio del 2023 è uscito “Caramella”, che anticipa il prossimo progetto discografico indipendente della cantautrice e segna il suo ritorno sulla scena musicale dopo tre anni dall'album “Viva da morire”.