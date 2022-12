Paola Turci torna con il nuovo singolo "Caramella"

In "Caramella", scritto da Paola Turci, Giuseppe Anastasi e Diego Calvetti (che ne firma anche la produzione), si fondono nuove sonorità e forme di scrittura contemporanee che presentano una cantautrice del tutto innovativa e mai vista prima, attraversata da un cambiamento interiore e dalla voglia di raccontarsi e raccontare, mettendosi in gioco senza filtri.

Il tour teatrale - In concomitanza con l’uscita del suo nuovo singolo, Paola Turci sta continuando a portare in scena nei principali teatri italiani la nuova versione di “Mi amerò lo stesso”, un monologo che si ispira alla sua autobiografia, pubblicata nel 2016. Lo spettacolo, con un testo riscritto e rivisitato insieme all’autrice Alessandra Scotti e con la regia di Paolo Civati, è prodotto da Stefano Francioni e Friends & Partners.

CALENDARIO DATE

10 dicembre 2022 || Atessa @ Teatro comunale

11 dicembre 2022 || Città Sant’Angelo (PE) @ Teatro comunale

17 dicembre 2022 || Botticino @ Teatro Centro Lucia

19 dicembre 2022 || Celano @ Auditorium E. Fermi

7 gennaio 2023 || Pesaro @ Teatro Sperimentale

Un anno di svolta per la Turci - Il singolo arriva alla fine di un anno importante per Paola Turci, che il 2 luglio ha sposato civilmente Francesca Pascale. La storia d'amore, mai apertamente ufficializzata, era venuta alla luce nell'estate del 2020 quando un settimanale pubblicò le foto di un bacio tra le due a bordo di uno yacht nelle acque del Cilento. Da allora solo rumor, o meglio "pettegolezzi", come li ha definiti Paola Turci, che in trent'anni di carriera ha sempre gelosamente difeso la discrezione sulla sua vita privata: "Avrei potuto mangiarci su quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei".

Coppia riservata - Una discrezione condivisa da Francesca Pascale, che pure in questi anni si è tante volte esposta per la causa Lgbtq+ fino ad annunciare di volersi sbattezzare, come protesta contro l'omofobia della Chiesa. Battaglie intraprese già nel 2014, quando fondò l'associazione "I colori della libertà" contro la violenza sulle donne e pro Lgbtq+. Paola Turci e Francesca Pascale hanno deciso di uscire allo scoperto proprio nel giorno del matrimonio. Sempre però all'insegna della privacy: solo 25 invitati (tra i quali i 4 testimoni delle nozze) in Val d'Orcia tra le rose e i fiori di curcuma e nessun invitato vip.