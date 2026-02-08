Paolo Belli: "Ho scoperto di non poter avere figli"
Il cantautore e conduttore televisivo racconta a "Verissimo" di quando con la moglie Deanna ha deciso di adottare Vladik
© Da video
Domenica 8 febbraio a "Verissimo" il cantautore e conduttore Paolo Belli ha raccontato la sua umile infanzia, la sua carriera e soprattutto l'amore per la moglie Deanna al suo fianco da 47 anni e la decisione di adottare Vladik quando era solo un bambino. "Io ho un rapporto meraviglioso con mio fratello. Quando mi sono sposato con Deanna ho detto 'Io vorrei avere dieci figli', perché se due fratelli sono stati così bene nel loro percorso di vita insieme, figurati dieci".
"Lei mi ha detto - ha raccontato Belli - 'Ho sposato te e voglio stare con te. Poi se ne arriva uno, due ok, ma dieci scordali'. Poi dopo qualche anno ci siamo accorti che io non proprio non potevo averne, quindi ho detto: 'Ma perché non ne adottiamo uno'".
"Abbiamo incontrato questo progetto Černobyl' - ha raccontato Belli -. Ci hanno chiesto se volevamo ospitare un bambino per un'estate, per disintossicarli dalla zona contaminata, e ho detto questo è un modo per vedere se siamo capaci a essere genitori, perché non c'è una scuola per genitori, e a maggior ragione non c'è una scuola per genitori di figli di altri, una grandissima responsabilità". "Eravamo consapevoli che ci veniva affidato solo un maschio. Sono scesi da questo pullman cinquanta bimbi. Quando è sceso, ho detto a mia moglie: 'È quello lì'. Ed era lui", ha concluso il cantautore.