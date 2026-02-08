Paolo Belli: "Ho scoperto di non poter avere figli"

"Abbiamo incontrato questo progetto Černobyl' - ha raccontato Belli -. Ci hanno chiesto se volevamo ospitare un bambino per un'estate, per disintossicarli dalla zona contaminata, e ho detto questo è un modo per vedere se siamo capaci a essere genitori, perché non c'è una scuola per genitori, e a maggior ragione non c'è una scuola per genitori di figli di altri, una grandissima responsabilità". "Eravamo consapevoli che ci veniva affidato solo un maschio. Sono scesi da questo pullman cinquanta bimbi. Quando è sceso, ho detto a mia moglie: 'È quello lì'. Ed era lui", ha concluso il cantautore.