Morta la sorella di George Michael: scomparsa nel giorno di Natale come il fratello

LEGGI ANCHE: "George Michael era sieropositivo, noioso a letto e non scriveva le sue canzoni": Fadi Fawaz, ex del cantante, si sfoga sui social

La polizia ha fatto sapere che non si nutrono sospetti sulle cause della morte, che è stata improvvisa. Le ultime parole pubbliche di Melanie, 48 ore prima di essere trovata priva di vita, erano state d'amore per il fratello. E aveva ricordato come lei e gli altri membri della famiglia si fossero sempre dati da fare affinché la gente facesse buone azioni in sua memoria.

Insieme alla sorella Yioda, al loro padre Jack e al manager David Austin, aveva pubblicato un messaggio sul sito ufficio della popstar per dire quanto la famiglia aprezzasse "tutto l'amore che c'è nel mondo per Yog e la sua musica meravigliosa. Sappiamo quanto i testi delle sue canzoni possano essere di supporto in momenti difficili e quanto possano aiutare a celebrare i momenti felici. E questa cosa è potente come se lui fosse ancora tra noi e come molti di voi dicono nei loro messaggi, è un grande regalo".

POTREBBE INTERESSARTI: