"Last Christmas" compie 35 anni, è il classico natalizio firmato dagli Wham!

Il 15 dicembre del 1984 usciva il singolo " Last Christmas " degli Wham! di George Michael e Andrew Ridgley . Si tratta di una delle canzoni natalizie più ascoltate di tutti i tempi. Per celebrare il 35° anniversario del brano è uscita in questi giorni una ristampa, in edizione limitata, della versione originale del singolo su vinile bianco da collezione. Il brano è anche nella colonna sonora dell'omonimo film con Emilia Clarke nelle sale in questi giorni.

Pubblicato originariamente nel dicembre 1984 con la B-side "Everything She Wants", il singolo raggiunse il n. 2 delle classifiche, battuto al primo posto dal successo "Do They Know It's Christmas" del charity supergroup 'Band Aid', a cui aveva partecipato anche George Michael.

"Last Christmas" detiene un curioso record: sino ad oggi, download inclusi, è infatti il brano più venduto a non aver mai raggiunto il vertice della classifica ufficiale dei singoli. E' rientrato nuovamente in classifica ogni anno dal 2007 ed è tornato al secondo posto proprio nel 2017.

Durante i suoi 35 anni di vita, la popolarità e il fascino della canzone si sono estesi alle nuove generazioni di fan, grazie anche alle innumerevoli cover come quella di Taylor Swift, The XX e Ariana Grande.

