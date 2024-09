Morta l'attrice Franca Bettoja, moglie di Ugo Tognazzi

Nel corso del 1962 presentò per sette mesi il varietà "Tempo di Jazz" e nel 1963 recitò accanto a Vincent Price nel film "L'ultimo uomo sulla terra" di Ubaldo Ragona considerato un cult del genere horror/fantascientifico. E’ stata poi diretta da Ettore Scola in "Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa?" (1968) e da Marco Ferreri in "Non toccare la donna bianca" (1974), il suo ultimo film di rilievo.