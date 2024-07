Morgan assolto, per il giudice non diffamò Bugo a Sanremo 2020

Marco Castoldi, in arte Morgan, a processo con l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti del cantautore Cristian Bugatti, in arte Bugo, è stato assolto "perché il fatto non sussiste" dopo l'affaire Festival di Sanremo 2020. Morgan e Bugo erano in gara con la canzone "Sincero" ma vennero squalificati quando l'ex Bluvertigo modificò, nel corso dell'esibizione, il testo. La decisione è stata presa dal giudice del Tribunale di Imperia Marta Bossi. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a un anno e 6 mesi.