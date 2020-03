Momenti di terrore per Jared Leto in arrampicata, la corda si spezza: "Sono quasi morto"

"Non per sembrare drammatico, ma questo è il giorno in cui sono quasi morto...", così racconta Jared Leto la disavventura vissuta sulle montagne del Nevada durante un'arrampicata. L'attore ha voluto condividere quei momenti di "leggera malinconia", come li ha definiti lui stesso, sui social. In parete con lo scalatore professionista Alex Honnold Leto ha visto la corda a cui era attaccato che si stava spezzando...



"Ho fatto una bella arrampicata in autunno con @AlexHonnold a Red Rock. Quando ho alzato lo sguardo ho visto che a breve la corda sarebbe stata tagliata dalla roccia mentre io penzolavo a circa 600 piedi in aria. Ricordo di aver guardato il terreno in basso...", questo il racconto di Leto, che posta delle immagini scattate da Honnold.

Il cantante dei 30 Seconds To Mars non è un arrampicatore professionista ma si diletta da tempo con con questo sport estremo. "E' stato un attimo", continua la star di "Suicide Squad" che aggiunge: "E' stato un momento strano, più che paura ho provato una leggera malinconico. L'adrenalina è arrivata dopo, quando sono tornato in parete... salvo. Ma ce l'abbiamo fatta e abbiamo vissuto per vedere un altro giorno...".

