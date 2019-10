Jared Leto ha tentato di bloccare il "Joker" con Joaquin Phoenix

Jared Leto non aveva preso bene l'annuncio che Joaquin Phoenix sarebbe stato il "Joker" nel nuovo film di Todd Phillips . L'attore che aveva interpretato il perfido pagliaccio in "Suicide Squad" era convinto di tornare nei panni del personaggio in altri due film collegati al DC Extented Universe . Secondo quanto riferisce l'Hollywood Reporter Leto, tramite i suoi rappresentati, avrebbe chiesto alla Warner Bros. di cancellare i progetti del film.

Secondo la rivista statunitense di intrattenimento, Jared Leto si era sentito ignorato e tradido quando Warner Bros. ha annunciato un film autonomo del Joker, creando una forte frustrazione nell'attore: spinto dalla rabbia avrebbe quindi cercato in ogni modo di bloccare e far cancellare il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix.

Secondo le fonti, per prima cosa l'attore premio Oscar per "Dallas Buyers Club" si sarebbe lamentato con i suoi agenti della CAA (Creative Artists Agency) che ai tempi rappresentavano anche il regista Todd Phillips. Successivamente Leto avrebbe anche chiesto al suo manager musicale Irving Azoff di chiamare il capo della Warner.

Dopo l'articolo dell'Hollywood Report, fonti vicino a Jared Leto affermano che l'attore non abbia mai fatto una simile richiesta, mentre Azoff ha rifiutato qualsiasi commento al riguardo. Da quando è stato annunciato il film, Leto ha lasciato il CAA e non lavora più insieme ad Azoff.

A quanto pare i suoi giorni nei panni del Joker sarebbero definitivamente terminati. Infatti non lo vedremo né nell'atteso cinecomic "Birds of Pray" con Margot Robbie (sarebbe stata usata una controfigura per la scena dove Harley lascia Joker) né nel prossimo "The Suicide Squad" di James Gunn.