Margot Robbie stuzzica i fan: nei panni di Harley Quinn in una foto su Instagram

Margot Robbie torna nei panni dell'iconica Harley Quinn di "Suicide Squad", condividendo su Instagram la prima foto dal set di "Birds of Prey" , il nuovo cinecomic DC. L'attrice ha stuzzicando i fan tutta vestita e truccata e ha scritto nella didascalia: "Vi manco?". Il film si concentrerà sulla clownesca psicopatica omicida e sulla sua squadra tutta al femminile pronta a stravolgere il mondo.

A tre anni da "Suicide Squad", l'arrivo al cinema di questo spin off dell'universo di Batman è previsto per il 2020. Tra gli altri protagonisti anche Huntress, interpretata da Mary Elizabeth Winstead, e Black Canary da Jurnee Smollett-Bell, coalizzate per salvare una giovane ragazza da un terribile boss criminale, interpretato da Ewan McGregor.