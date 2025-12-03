Modà, si chiude a Torino un viaggio tra emozioni e ricordi

Il palco è rettangolare con una passerella centrale e cinque schermi a led verticali, con quello centrale decorato da due simboli dell'infinito stilizzati e incrociati tra loro. Ad anticipare lo show dei Modà è il pianista bergamasco Davide Locatelli, noto per le sue contaminazioni musicali uniche tra classica, pop e rock, con un opening act coinvolgente. Lo spettacolo della band milanese si apre con l'ingresso dei quattro musicisti e in seguito di Kekko, con indosso una giacca dorata e occhiali scuri e si parte con l'energia rock di "Vivo da re". Il ritmo non si abbassa perché dopo arriva la hit "Sono già solo", che fa cantare tutto il pubblico. Poi l'atmosfera si fa romantica con "Non ti mancherà mai il mare" e "Non è mai abbastanza". Sale l'emozione con l'esibizione piano e voce di "Cuore e vento", normalmente proposta in duetto con Nicola Nite ex frontman dei Tazenda e ora in supporto ai cori nella band, ma assente per motivi di salute. Il medley, nel quale trova spazio la hit del passato "Urlo e non mi senti" enfatizza la potenza vocale di Kekko. La prima parte dello spettacolo si chiude con la commevente "Cash", dedicata a un amico del cantante scomparso in un incidente. C'è poi un intermezzo musicale che esalta le doti dei chitarristi Diego Arrigoni ed Enrico Zapparoli.