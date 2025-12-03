Modà, si chiude a Torino un viaggio tra emozioni e ricordi

Si è concluso il tour "La notte dei Romantici" che ha visto la band di Kekko Silvestre impegnata in undici date in giro per l'Italia. Ecco il racconto dell'ultimo spettacolodi Benedetta Cariati
© Ufficio stampa
I Modà hanno chiuso a Torino il tour "La notte dei romantici" che li ha visti impegnati in undici date nelle principali città italiane. Dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo con l'inteso e romantico brano "Non ti dimentico", la band di Kekko Silvestre ha girato l'Italia con un show partito da una doppia data a Padova il 29 e 30 ottobre (sold out la seconda sera); per proseguire a Milano il 2 e 3 novembre, a Roma il 5 novembre (altra data sold out); dopo è stata la volta di Bologna, Firenze, per poi tornare nella Capitale, per terminare con una doppia data a Bari il 26 e 27 novembre (sold out la prima sera) e il gran finale nel capoluogo piemontese il 2 dicembre. Il tour è stato anticipato da due show estivi, il primo sold out il 12 giugno allo stadio San Siro a Milano e il 28 giugno alla Fiera di Cagliari.
Il palco è rettangolare con una passerella centrale e cinque schermi a led verticali, con quello centrale decorato da due simboli dell'infinito stilizzati e incrociati tra loro. Ad anticipare lo show dei Modà è il pianista bergamasco Davide Locatelli, noto per le sue contaminazioni musicali uniche tra classica, pop e rock, con un opening act coinvolgente. Lo spettacolo della band milanese si apre con l'ingresso dei quattro musicisti e in seguito di Kekko, con indosso una giacca dorata e occhiali scuri e si parte con l'energia rock di "Vivo da re". Il ritmo non si abbassa perché dopo arriva la hit "Sono già solo", che fa cantare tutto il pubblico. Poi l'atmosfera si fa romantica con "Non ti mancherà mai il mare" e "Non è mai abbastanza". Sale l'emozione con l'esibizione piano e voce di "Cuore e vento", normalmente proposta in duetto con Nicola Nite ex frontman dei Tazenda e ora in supporto ai cori nella band, ma assente per motivi di salute. Il medley, nel quale trova spazio la hit del passato "Urlo e non mi senti" enfatizza la potenza vocale di Kekko. La prima parte dello spettacolo si chiude con la commevente "Cash", dedicata a un amico del cantante scomparso in un incidente. C'è poi un intermezzo musicale che esalta le doti dei chitarristi Diego Arrigoni ed Enrico Zapparoli.
La seconda parte dello show comincia con la potenza di "Gioia" e "Quel sorriso in volto", diventata virale sui social. Il ritmo si abbassa leggermente con "Quelli come me", ma poi si balla di nuovo con il medley ritmato, in cui è inserita la hit dai toni rock "Passione maledetta". Quando parte il brano sanremese "Non ti dimentico" canta tutto il pubblico che poi si scatena con l'energia di "Per una notte insieme". Nemmeno il tempo di tirare il fiato con un altro intermezzo musicale dei due chitarristi della band, che arriva l'ultima parte dello spettacolo che si apre con un'infilata di classici del passato "Tappeto di fragole", "La notte", "Come un pittore" e "Arriverà". "In tutto l'universo" è il finale dello show, prima del congedo con "Viva i romantici", che chiude un concerto di grande energia e intensità emotiva.
La band ha ottenuto in carriera un disco di diamante, massimo riconoscimento per la musica in Italia, 31 dischi di Platino, 9 dischi d'oro, oltre ad aver venduto quasi due milioni di dischi. Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) hanno registrato sold out negli stadi e nei palazzetti in tutta Italia e raggiunto tre milioni e mezzo di persone sui social.
La scaletta del concerto
VIVO DA RE
SONO GIÀ SOLO
NON TI MANCHERÀ MAI IL MARE
NON È MAI ABBASTANZA
CUORE E VENTO
MEDLEY (Urlo e non mi senti / Paura di volare / Fottuto inverno/ Quando arrivano i suoi occhi / Non ti somiglio)
CASH
COME HAI SEMPRE FATTO
GIOIA
QUEL SORRISO IN VOLTO
QUELLI COME ME
MEDLEY (Forse / Tirami l'amore in faccia / Dimmelo / Boogie Love / Passione maledetta)
NON TI DIMENTICO
PER UNA NOTTE INSIEME
TAPPETO DI FRAGOLE
LA NOTTE
COME UN PITTORE
ARRIVERA'
IN TUTTO L'UNIVERSO
VIVA I ROMANTICI