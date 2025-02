Kekko Silvestre: "Rosico per il pregiudizio sui Modà"

Ospite a "Verissimo", Kekko Silvestre ha espresso la sua delusione per il risultato ottenuto dai Modà all'ultimo Festival di Sanremo, dove il brano "Non ti dimentico" si è classificato al 22esimo posto: "Rosico non perché non ho vinto, ma perché una parte della stampa e delle radio ha un pregiudizio su di noi. Non ci ascoltano nemmeno e ci danno i voti più bassi".