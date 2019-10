Miriam Leone è una sexy e sensuale Eva Kant sul set di "Diabolik": guarda le prime immagini del film in arrivo

Lo chignon biondo e un abito super scollato, Miriam Leone entra nei panni della sensuale e sexy Eva Kant. A svelare in esclusiva le prime immagini dal set di "Diabolik" (a Courmayeur), il film diretto dai Manetti Bros che uscirà nelle sale nel 2020, è il settimanale Chi, che ha immortalato la bella attrice con Valerio Mastandrea , ovvero l'ispettore Ginko. A vestire invece la tuta nera del Re del Terrore è Luca Marinelli.

E anche sui social arrivano i primi video e le prime immagini delle riprese dell'attesissimo film tratto dallo storico fumetto delle sorelle Giussani. In primo piano c'è la città di Bologna, che ospita alcune scene dove compare anche l'iconico ladro protagonista, a bordo della sua Jaguar per le strade del capoluogo emiliano allestite per l'occasione.

Nel cast anche Claudia Gerini e Serena Rossi, e poi Alessandro Roja, Vanessa Scalera (la protagonista di "Imma Tataranni sostituto procuratore"), Lorenzo Pedrotti, Stefano Pesce, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio.