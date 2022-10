Miriam Leone senza trucco: "Mostrarsi imperfetti è un super potere"

Se sui red carpet appare sempre impeccabile ed elegante, sui social l'ex Miss Italia non ha problemi a rivelare i suoi lati più intimi e i suoi difetti (pochi a dire il vero, ndr) celebrando la sua bellezza naturale e genuina.

"Stamattina mi sono fatta questa foto appena sveglia dopo una notte sul set con trucco effetti speciali,ancora tutta stropicciata dal sonno, ma trovo utile condividere naturalezze e imperfezioni per aiutarci a riprenderci il nostro potere di essere umani, per abbracciare le nostre comuni fragilità. Siamo anche questo.

Piccolo reminder quotidiano mentre la luce di Palermo mi riscalda. Buona giornata naviganti", recita il post dell'ultima immagine condivisa.





In una recente intervista al Corriere della Sera, Miriam Leone ha raccontato di recente di essere stata vittima di offese da giovanissima. Quando era a scuola infatti veniva presa in giro per un dettaglio del suo aspetto fisico: "Sono stata bullizzata per le mie sopracciglia, mi chiamavano Elio delle Storie Tese". La replica ironica della band non si è fatta attendere e sui social hanno scritto: "E cosa dovevamo dire noi che venivamo chiamati 'i Miriam'?"

L'attrice, che ha raccontato anche di non capire come mai la gente la trovi bella, ha spiegato: "La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero. Le cose cambiano nei giovanissimi, vedo un’accettazione importante della diversità. Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia".



Nastro d'Argento 2021 come miglior attrice in una commedia con il film "L'amore a domicilio" Miriam è esplosa in tv grazie ad alcune serie di successo.



Attualmente è impegnata sul set de "I leoni di Sicilia", la serie tv diretta da Paolo Genovese e ispirata all'omonimo romanzo di successo di Stefania Auci che racconta la saga della famiglia Florio.

Un periodo felice sia professionalmente sia nella vita privata per la bella ex Miss Italia. Di recente è stata al fianco di Pierfrancesco Favino in "Corro da te", di Riccardo Milani e nei panni di Eva Kant a fianco di Luca Marinelli nel "Diabolik" dei Manetti Bros.

E' anche nel cast di "War - La guerra dimenticata" con la regia di Gianni Zanasi, presentato pochi giorni fa alla Festa del cinema di Roma, e potrebbe tornare nel sequel di Diabolik, ovvero "Ginko all'attacco!".

Tutto a gonfie vele anche sul piano sentimentale. Miriam Leone ha infatti detto "sì" al suo Paolo Carullo nel settembre dello scorso anno nella sua Sicilia, a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova.