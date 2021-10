Miriam Leone: "Ero bullizzata per le mie sopracciglia, mi chiamavano Elio delle Storie Tese" | La replica da ridere della band

Tgcom24

In un’intervista al Corriere della Sera, Miriam Leone ha raccontato di essere stata vittima di offese da giovanissima. Quando era a scuola infatti veniva presa in giro per un dettaglio del suo aspetto fisico: "Sono stata bullizzata per le mie sopracciglia, mi chiamavano Elio delle Storie Tese". La replica ironica della band non si è fatta attendere e sui social hanno scritto: "E cosa dovevamo dire noi che venivamo chiamati 'i Miriam'?"