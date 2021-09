Miriam Leone “sfila” a Milano, prima uscita con la fede al dito

Tgcom24 1 di 30 IPA 2 di 30 IPA 3 di 30 IPA 4 di 30 IPA 5 di 30 IPA 6 di 30 IPA 7 di 30 IPA 8 di 30 IPA 9 di 30 IPA 10 di 30 IPA 11 di 30 IPA 12 di 30 IPA 13 di 30 IPA 14 di 30 IPA 15 di 30 IPA 16 di 30 IPA 17 di 30 IPA 18 di 30 IPA 19 di 30 IPA 20 di 30 IPA 21 di 30 IPA 22 di 30 IPA 23 di 30 IPA 24 di 30 IPA 25 di 30 IPA 26 di 30 IPA 27 di 30 IPA 28 di 30 IPA 29 di 30 IPA 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un matrimonio da favola in Sicilia, un party da sogno e poi via per gli impegni di lavoro. Miriam Leone partecipa alle sfilate milanesi e per la prima volta sfoggia l’anello al dito. E’ il primo evento pubblico da quando ha sposato Paolo Carullo e la ex Miss Italia sfodera sorrisi e felicità davanti ai flash che la immortalano come una diva. Poi via di corsa verso l’Argentario dove l’aspetta il marito per trascorrere belle giornate in riva al mare.