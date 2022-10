Mina entra nel mondo Nft e rilancia vinili e nastri

Leggi Anche Mina, la Tigre di Cremona torna a mostrarsi in un documentario

Quella di Massimiliano Pani è una sfida che strizza l'occhio ai collezionisti, per "gli appassionati dell'oggetto fisico collezionabile, restituendo il senso e il piacere del possesso che la musica cosiddetta liquida, ormai gassosa, ha perduto completamente". Pani ne è certo: "In un’epoca di fast food siamo una trattoria che fa le tagliatelle a mano... la scelta è libera, ma da noi si trova la qualità".

Niente streaming e Spotify, dunque. Come sempre l'artista italiana più famosa nel modo va in controtendenza. Tanto che il nuovo album di Mina uscirà solo qui a gennaio, "un disco con autori nuovi e brani inediti". "Mina ha sempre avuto il coraggio di fare le cose anche quando tutti intorno le chiedevano 'ma sei pazza?' - racconta il figlio Massimiliano Pani - ma lei è talmente 'pazza' che se le proponi un’idea contraria a dove va il mercato lei dice subito di sì. È stata la prima a fare tante cose ed è entusiasta anche degli Nft... non è una polemica. Semplicemente un cambio di prospettiva. Mia mamma ha sempre agito così, senza calcolare troppo le conseguenze".

Gli album di Mina verranno pubblicati da pdumusic.com conterranno musica non disponibile sulle piattaforme di distribuzione digitale, quindi reperibile solamente in formato fisico su album in vinile. E’ il caso, nella prima emissione, di "Dilettevoli Eccedenze", un album che raccoglie undici rarità, facciate B, inediti. Nel primo Mina Nft canta due standard che non aveva mai cantato prima: Almost blue di Elvis Costello e Eu sei vou te amar composta da Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim; si prosegue con "Encadenados", un disco interamente cantato da Mina in spagnolo pubblicato una sola volta nel mercato latin negli Anni 90. Poi "Mina in Studio 2001-2021", Lp doppio in vinile mai pubblicato in cd, che ripropone il repertorio del dvd "Mina in Studio" del 2001 (ormai da tempo fuori catalogo) arricchito dell'inedita "Accarezzame".

In futuro il progetto è quello di produrre artisti nuovi, visto che Mina ha sempre avuto la vocazione del talent scout: "Abbiamo trovato un giovanissimo milanese che ha qualcosa di straordinario. Sanremo? Magari potrà anche provare a essere selezionato". Partner del progetto, tra gli altri, Warner Music.