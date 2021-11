Mina e Celentano di nuovo insieme, un album di duetti e un inedito: "Sono due giocherelloni"

Mentre Mina sta lavorando a un nuovo album di inediti, Adriano Celentano è pronto a tornare in tv. Intanto, a quasi 25 anni della loro prima volta insieme, arriva un cofanetto speciale, che celebra l'amicizia tra i due grandi artisti della musica italiana. " Mina Celentano - The Complete Recordings " è una raccolta delle registrazioni in studio dei duetti con una sorpresa: il brano inedito " Niente è andato perso ", ripescato da alcuni provini del 2016. "Mina e Adriano sono due giocherelloni, si vogliono bene fin da ragazzini", spiegano Claudia Mori e Massimiliano Pani .

Il nuovo disco arriva a quasi 25 anni dall'ideazione del loro primo grande successo discografico insieme "Mina Celentano", campione di incassi con oltre un milione di copie vendute e "Le migliori" dle 2016, ben 5 volte Platino.

Una intesa che li unisce da sempre: "L'idea di fare qualcosa insieme piaceva ad entrambi, così nel 98 hanno deciso di realizzare qualcosa di inedito, non autocelebrativo. Avevano fatto già delle cose in tv dove traspariva quanto loro due, insieme, fossero straordinari" prosegue Pani, figlio di Mina..

"Hanno sempre lavorato con uno spirito forte, una grande simbiosi pur nella diversità. Hanno sempre avuto curiosità e spirito di leggerezza, ma anche grande serietà, che li ha contraddistinti e portati a risultati eccezionali", sottolinea la Mori, moglie di Celentano.

Così ecco spuntare un'altra perlarara, l'inedito "Niente è andato perso": "Arriva da una serie di canzoni provinate nel 2016 e poi tirata fuori proprio per il nuovo progetto”.

E se, come ha confermato Pani, nel 2022 potrebbe arrivare un album di inediti per la Tigre di Cremona, Celentano progetta un ritorno in tv. "Qualcosa di vero può esserci - chiarisce la Mori - dipende se glielo faranno fare. Ultimamente qualche censura su di lui c'è stata e rimane, in particolare dopo Rock Politic e Sanremo, ma da parte di Adriano c'è questa idea: è vero che ci sta pensando ma per realizzarla bisogna essere in due, artista ed editore".

TI POTREBBE INTERESSARE: