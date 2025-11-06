Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
Il nuovo progetto

Mina, arriva un album con le canzoni degli anni Sessanta con rarità e audio restaurato

"1963-1967 Mina" contiene capolavori restaurati e riportati al loro splendore

06 Nov 2025 - 09:17
© Instagram

© Instagram

Arriva il 7 novembre "1963-1967 Mina", un progetto che raccoglie le canzoni più amate e iconiche di Mina uscite negli Anni Sessanta. Con rarità e audio restaurato, bellissime fotografie e scatti inediti. È la prima parte di un progetto più ampio, che contiene capolavori restaurati e riportati al loro splendore.

Leggi anche

Massimiliano Pani, figlio di Mina, aggiunge il cognome della madre al suo

Gli 85 anni di Mina, la regina della musica italiana

Gli inizi di Mina

 L'artista inizia a pubblicare dischi giovanissima sia con lo pseudonimo Baby Gate che con il suo nome di battesimo. I twist e i pezzi rock come Baby Gate, le canzoni in italiano, napoletano o in inglese come Mina. Entrambe le sue proposte hanno subito successo tanto che, con "Il cielo in una stanza" a soli venti anni, ottiene il primo posto in classifica in Italia e in molti altri paesi esteri.

La curiosità di Mina

 A questo periodo di sperimentazione, Mina dal 1963 al 1967 fa seguire un periodo di scelte artisticamente coraggiose che fanno subito capire quanto sia una musicista e interprete eclettica di straordinario talento. Sono anni di favolose canzoni scritte dai migliori autori dell’epoca che, proprio in questo periodo, stanno emergendo e trovano in Mina un eccezionale riferimento per cui scrivere. Benché da poco superato i venti anni, dimostra di avere curiosità intellettuale, cultura musicale e una idea precisa con cui sceglie e interpreta i suoi dischi. Repertorio che realizza e canta in maniera talmente personale e con tale qualità artistica, che propone e impone un nuovo modo di cantare nell’Italia degli Anni Sessanta.

Il progetto

 Canzoni che vengono premiate da un immediato successo sia in Italia che all’estero. Ancora oggi tra le più iconiche e amate sono raccolte nel progetto "1963-1967 Mina". Nel doppio album in vinile come nel Cd, si trovano i brani audio restaurati in analogico partendo dalle fonti sonore originali. Un progetto che riassume il meglio e fa da catalogo prezioso e definitivo della Mina del periodo RI-FI_Peer-Southern Productions. Un secondo progetto 1963-1967 Mina Rarità e versioni alternative si rivolge ai collezionisti e riunisce in un cofanetto a tiratura limitata, composto da 4 Cd rare versioni dei grandi successi italiani in giapponese, turco, inglese spagnolo, tedesco e francese. Le versioni alternative stupiscono con variazioni sul cantato o sulla stesura musicale di pezzi prima conosciuti solo in una versione ufficiale. Il cofanetto di 4 Cd contiene 102 canzoni tra le quali spiccano 6 versioni inedite; tutte restaurate in analogico partendo dalle prime fonti sonore reperibili, provenienti dai cataloghi RI-FI_Peer-Southern Productions e Polidor_Universal.

Bellissime fotografie e scatti inediti

 Mauro Balletti con la consueta classe ha impreziosito, il già ricco contenuto musicale dei due progetti, con bellissime fotografie e scatti inediti di Mina coeve al periodo 1963-1967. "1963-1967 Mina" è il primo di una serie di album entusiasticamente prodotti con la finalità di valorizzare la ricca discografia di Mina racchiudendo le registrazioni migliori. Restaurate seguendo i vari periodi della sua straordinaria produzione che la vede iniziare da protagonista nel 1960 e continuare con irraggiungibile forza visionaria a essere sempre inimitabile protagonista ancora al giorno d’oggi.

Ti potrebbe interessare

mina
musica

Sullo stesso tema