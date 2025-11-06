A questo periodo di sperimentazione, Mina dal 1963 al 1967 fa seguire un periodo di scelte artisticamente coraggiose che fanno subito capire quanto sia una musicista e interprete eclettica di straordinario talento. Sono anni di favolose canzoni scritte dai migliori autori dell’epoca che, proprio in questo periodo, stanno emergendo e trovano in Mina un eccezionale riferimento per cui scrivere. Benché da poco superato i venti anni, dimostra di avere curiosità intellettuale, cultura musicale e una idea precisa con cui sceglie e interpreta i suoi dischi. Repertorio che realizza e canta in maniera talmente personale e con tale qualità artistica, che propone e impone un nuovo modo di cantare nell’Italia degli Anni Sessanta.